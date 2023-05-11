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СК проверяет информацию о сносе дома купца Соина в Дебесах

В Удмуртии проводится доследственная проверка информации о сносе в селе Дебесы здания, представляющего историческую и архитектурную ценность. Данная информация ранее появилась в социальных медиа, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, речь идет о доме купца Соина, построенного на рубеже 19 и 20 веков. По данным проверки, муниципалитет продал объект предпринимателю, который снес дом накануне судебного разбирательства по иску, подготовленному общественностью о признании его объектом культурного наследия. Таким образом оказался уничтожено знаковое здание села Дебесы.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту будет дана оценка по ст. 293 УК РФ (халатность).

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