Здание посчитали не знаковым

В Удмуртии в селе Дебесы 7 мая снесли дом купца Соина, построенного на рубеже XIX и XX веков. Ранее здание было продано муниципалитетом на торгах предпринимателю. В администрации сказали, что на общественных обсуждениях по сохранению здания большинство проголосовали против. При этом 11 мая должно было состоятся судебное заседании о признании дома объектом культурного наследия. Историк Павел Роготнев отмечает, что уничтоженное здание — памятник истории и культуры, одно из знаковых сооружений Дебес. Однако в агентстве по госохране объектов культурного наследия Удмуртии считают, что согласно законодательству дом не обладает достаточной культурной значимостью. В настоящий момент СК по Удмуртии проводит доследственную проверку, по факту которой будет дана оценка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Роготнев, vk.com Фото: Павел Роготнев, vk.com

7 мая в Дебесах снесли дом купца Соина, построенного на рубеже XIX и XX веков и представляющего историческую архитектурную ценность. Информация об этом появилась в социальных сетях. Глава Дебесского района Андрей Иванов на личной странице «ВКонтакте» сообщил, что перед сносом здания была проведена большая работа. В 2022 году администрация района инициировала выездное заседание Удмуртского отделения Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры в Дебесах для обсуждения вопроса по сохранению старинного здания.

«25 января 2023 года общественным советом Дебесского района были проведены общественные обсуждения на тему сохранения и включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов России объекта, обладающего признаками ОКН, “Достопримечательное место: Исторический центр села Дебесы” (в которое входит дом купца Соина.— «Ъ-Удмуртия»). Большинство участников (307 человек) проголосовали против включения данного здания в реестр, за включение — 8 человек, воздержалось — 6»,— прокомментировал господин Иванов.

21 февраля решением совета депутатов Дебесского района здание было включено в прогнозный план приватизации, говорит Андрей Иванов. После этого состоялись торги, на которых здание было приобретено предпринимателем. «Собственник самостоятельно принимает решение, что строить, но в рамках разрешенного использования земельного участка в этой зоне. В ближайшее время на месте строительства нового здания будет установлен билборд с изображением будущего здания, которое и презентовали на общественных обсуждениях. Собственник говорит, что новое здание будет построено в стиле XIX века и впишется в исторический облик центра Дебес»,— рассказал господин Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект будущего здания

Фото: Андрей Иванов, vk.com Проект будущего здания

Фото: Андрей Иванов, vk.com

Историк Павел Роготнев подчеркивает, что уничтоженное здание — памятник истории и культуры, одно из старинных и знаковых сооружений Дебес. Он рассказал «Ъ-Удмуртия», что в конце XIX века дом сдавали в аренду для земских служащих или учреждений. В нем находилось почтово-телеграфное отделение, через которое жители Дебес получали всю информацию о том, что происходило в мире и в России. Здание пережило несколько войн и революцию, говорит господин Роготнев. В одно время в нем также размещалась редакция районной газеты и типография.

«В этом здании, в том числе, работал Кедра Митрей — один из классиков удмуртской литературы. Он был инструктором отдела народного образования в Дебесском уезде и одновременно занимался корреспонденцией для газеты. Также здесь работал Степан Павлович Широбоков — первый народный поэт Удмуртии. Здесь были опубликованы его первые стихотворения. В республике нет ни одного музея, которые были бы посвящены этим выдающимся людям. Для нас это было очень важно, и вот разрушили последнее здание»,— поделился Павел Роготнев.

В годы Великой Отечественной войны здесь располагался райком ВКП(б), в последнее время размещалась детская библиотека. Он добавил, что оно было важным и для туристической сферы. «Нам говорят, что надо развивать внутренний туризм. Но это было самое знаковое место у нас в Дебесах. Здесь соединяются две дороги из Москвы и Санкт-Петербурга, именно от этого здания начинается большой Сибирский тракт. Наши работники музея, туристская организация проводили здесь свои экскурсии»,— сказал Павел Роготнев. Напротив разрушенного дома на ул. Андронова, 11 находится еще одно здание, представляющее историческую ценность. В настоящий момент оно заброшено, но ранее там находилась библиотека. Его предлагали признать объектом культурного наследия в составе комплекса вместе со снесенным домом.

Администрации было известно, что на 11 мая назначено судебное заседание, на котором должна была решиться дальнейшая судьба дома, подчеркивает Павел Роготнев. «Причем явно не в пользу тех, кто уже давно наметил поставить на месте старинной постройки еще один торговый центр в дополнение к уже нескольким. Поэтому 7 мая предмет спора был просто-напросто уничтожен. То, что это здание было снесено накануне 9 мая, добавляет особого цинизма»,— добавил историк.

Адвокат «Коллегии адвокатов “Ижевская”» Вероника Федорова на своей странице «ВКонтакте» рассказала, что заявление о включении исторического места «Достопримечательное место: Исторический центр села Дебесы», куда входило и снесенное здание, в единый государственный реестр ОКН народов России было подано в агентство по охране ОКН Удмуртии еще 21 апреля 2022 года. Эксперты дали заключение о необходимости включения этого объекта во вновь выявленные ОКН. «14 февраля 2023 года вопреки мнению экспертов агентством по госохране ОКН издан приказ об отказе во включении в перечень выявленных ОКН этого объекта. 15 марта административный иск о признании недействующим данного приказа принят к производству Верховным судом Удмуртии, судебное заседание назначено на 11 мая. Однако за этот период администрация Дебесского района провела торги и продала здание»,— поделилась госпожа Федорова.

Руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Ирина Савина считает, что снесенный объект не обладает достаточной культурной значимостью.

«То, что здание построено в 1925 году, согласно выписке ЕГРН, и то, что там находились какие-то партийные органы — этого недостаточно. Получается, у нас все общественные здания в каждом районе, населенном пункте, в которых когда-то сидели партийные или местные органы власти, должны признаваться ОКН. Именно поэтому закон предусматривает, что эти объекты должны быть уникальными, должны обладать характеристиками ОКН без каких-либо сомнений»,— прокомментировала госпожа Савина.

В настоящий момент СК по Удмуртии проводится доследственная проверка информации о сносе здания, представляющего историческую и архитектурную ценность. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту будет дана оценка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Татьяна Колегова

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