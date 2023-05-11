В Оренбуржье возобновлены поиски ребенка, пропавшего в 2022 году

В четверг, 11 мая, в Новосергиевском районе Оренбургской области организованы дополнительные поиски Ярослава Степанова 2016 года рождения. Он пропал без вести в июле минувшего года. В поиске участвуют полиция, сотрудники регионального ГУ МЧС, добровольцы и волонтеры. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«По данным следствия, 24 июля 2022 года около 19:00 (MSK+2) Степанов Ярослав ушел гулять из дома, расположенного по улице Подгорной села Ахмерово Новосергиевского района Оренбургской области, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно»,– говорится в сообщении.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

В связи с этим было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Правоохранители просят всех, владеющих информацией о пропавшем, сообщить в региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по адресу: г. Оренбург, ул. Набережная, 25/1, тел. 8 (3532) 34-38-01 либо 123.

Георгий Портнов