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Google показала доступный смартфон Pixel 7a

Компания Google показала новый смартфон Pixel 7a — бюджетное устройство в линейке Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Продажи Google Pixel 7a начались вчера, 10 мая, стоимость новинки составляет $499.

По дизайну новинка повторяет уже представленные модели, но отличается более компактными размерами и упрощенными камерами. Pixel 7a получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц. Модель сохранила процессор Google Tensor G2 с отдельным ядром безопасности Titan M2, который сочетается с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Новинка получила фронтальную камеру 13 Мп с поддержкой 4K-видеозаписи, основной модуль включает в себя объектив 64 Мп и сверхширокоугольный объектив 13 Мп. Заявлена функция Super Res Zoom с восьмикратным увеличением, и впервые для A-серии предложена длинная выдержка. За счет обновления фотокамер Google называет Pixel 7a смартфоном с лучшей камерой в сегменте до $500.

Смартфон оснащен батареей на 4385 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, а корпус имеет пылевлагозащиту по стандарту IP67.

Максим Вершинин

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