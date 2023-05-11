Объявлены торги по комплексному развитию участка на улице Правды

Минград Нижегородской области объявил торги на право заключения договора развития комплексной территории (КРТ) в районе улицы Правды. Начальная цена — 2,5 млн руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 15 июня, торги пройдут 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Застроить жильем планируют участок площадью 1,84 га в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева. По проекту планируется снести девять ветхих и аварийных домов и построить на их месте жилой комплекс с магазинами на первых этажах.

Это первый аукцион по КРТ, который объявил минград. На торги намерены выставить еще шесть территорий в Нижнем Новгороде и Кстове.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Власти встали в стройку».