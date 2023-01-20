Девять домов снесут для застройки квартала в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Проект многоквартирной застройки в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева в Ленинском районе Нижнего Новгорода обсудили с собственниками жилья, сообщили в региональном минграде. По договору комплексного развития территории на участке запланирован снос пяти аварийных и четырех ветхих домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Под снос попадают дома на улице Правды №№ 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10 и на улице Чонгарской №2 и №4. На их месте возведут жилой комплекс с магазинами на первых этажах. Собственникам выплатят компенсации или предоставят равнозначное жилье.

Жителям домов рассказали о перспективной застройке и предложили проголосовать за или против строительства ЖК. Итоги еще не подведены.

Подробнее о проекте нового ЖК – в материале «Ъ-Приволжье» «Старые кварталы приблизились к развитию».

Анастасия Еремина