ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб завербовать первого замминистра МЧС ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась заставить первого замминистра МЧС ДНР передавать Киеву закрытую информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону. Спецслужба утверждает, что заместителя министра пытались вербовать, угрожая расправой над женой, которая выехала на Украину на похороны матери.

«УФСБ России по Донецкой народной республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги»,— приводит агентство сообщение ФСБ.

Как утверждают в ФСБ, супруга заместителя министра поехала на похороны матери в Харьков в начале марта, там ее задержали украинские спецслужбы, ей угрожали физической расправой. Сообщается, что в результате проведенной российскими силовиками операции ей удалось покинуть Украину.

Имя чиновника, которого пытались завербовать, не сообщается, однако на сайте МЧС ДНР указано, что первым заместителем главы министерства является Дмитрий Костямин.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Виктория Колганова