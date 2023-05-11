Мэрию Медногорска уличили в неудовлетворительном состоянии памятников защитникам Отечества

Прокуратура установила, что администрация Медногорска не принимает мер по содержанию памятников, не благоустраивает и не реставрирует их. Нарушения были выявлены во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Медногорске находятся памятник Владимиру Ленину (Центральная городская площадь), аллея Героев, посвященная медногорцам – Героям Советского Союза и Героям социалистического труда, обелиск «Воинам Советской Армии, защитникам Родины, умершим от ран, полученным в боях против фашистской Германии» (п. Ракитянка). Они принадлежат на праве собственности муниципалитету.

По закону за состояние памятников должны отвечать органы местного самоуправления. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес мэрии. В итоге нарушения были устранены. Ранее в Орске на мэрию подали в суд за разрушенную могилу мусульман-революционеров.

Георгий Портнов