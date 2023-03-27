В Самаре более 20 улиц останутся без холодной воды

Ремонтно-профилактические работы станут причиной отключения холодного водоснабжения более чем на 20 улицах Самары. Это произойдет в период со вторника, 28 марта до пятницы, 31 марта. График работ опубликовало ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС).

В частности, во вторник, 28 марта, для замены двух задвижек диаметром 300 мм холодную воду могут отключить с 9:00 до 17:00 (MSK+1) по ул. Аксакова, 3, 4, 6, 11, 11А, 15, 17, 19, 19А; ул.Чернореченская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Коллективный пер., 2, 3, 4, 5; Колхозный пер., 1, 2, 3; ул. Спортивная, 21, 25, 27. Бойлеры будут находиться на ул. Аксакова, 11, и в Коллективном пер., 3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также во вторник будет проводиться замена пожарного гидранта. Холодную воду отключат с 9:30 до 12:30 в частных домах на ул. Советской Армии, 24, 26, 28, 30, и ул. Промышленности, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 279.

Тогда же из-за замены узла по Театральному проезду, 1, без холодной воды с 23:00 вторника до 6:00 в среду останутся дома на ул. Воронежская, 13, 11А, 11, 9, 7, 7А; ул. Победы,100, 102, 100А, 102А, 104А; Театральный проезд, 4, 6, 8, 3, 8А, 10, 10А, 12, 14, 5; ул. Свободы, 107А, 109А, и ул. Краснодонская, 20. В среду, 29 марта, на ул. Нагорная будут меняться узел и задвижки диаметром 200 мм.

В связи с этим холодную воду отключат с 8:00 до 22:00 в частных домах на ул. Средне-Садовая, 102, 103, 105, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 77, 75; ул. Нагорная, 30, 36, 42, 13, 15, ул. Охотничья, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Аткарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,; ул. Украины, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, и ул. Спартаковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В четверг, 30 марта, с 9:00 до 14:00 из-за замены вводной задвижки холодной воды не будет по ул. Свободы, 86 и 88. Также заменят две задвижки диаметром 400 мм и пожарный гидрант и отключат воду с 30 марта в 9:00 до 31 марта в 4:00 по адресам: ул. Молодежная, 6, 8; пр. Кирова, 417, 419, 425; ул. Демократическая, 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11, 13, и ул. Георгия Димитрова, 112, 112А, 114, 118. Ранее сообщалось о том, что в центре Самары отключат холодную воду из-за стройки метро.

Георгий Портнов