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обновлено 10:04

Приговор директору развлекательного центра в Глазове за установку скрытой камеры вступил в силу

В Удмуртии вступил в законную силу приговор суда в отношении директора развлекательного центра в Глазове. Мужчину признали виновным в незаконном изготовлении и установке спецсредства для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Напомним, по данным пресс-службы прокуратуры, директор центра вмонтировал в музыкальную колонку устройство аудио- и видеофиксации для скрытого получения информации. При этом посетителей организации об этом не уведомляли.

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