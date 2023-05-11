Приговор директору развлекательного центра в Глазове за установку скрытой камеры вступил в силу

В Удмуртии вступил в законную силу приговор суда в отношении директора развлекательного центра в Глазове. Мужчину признали виновным в незаконном изготовлении и установке спецсредства для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Напомним, по данным пресс-службы прокуратуры, директор центра вмонтировал в музыкальную колонку устройство аудио- и видеофиксации для скрытого получения информации. При этом посетителей организации об этом не уведомляли.