Директора развлекательного центра в Глазове осудили за установку скрытой камеры

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении директора развлекательного заведения в Глазове. Мужчину признали виновным в незаконной установке специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, директор центра вмонтировал в музыкальную колонку устройство аудио- и видеофиксации для скрытого получения информации. При этом посетителей организации об этом не уведомляли.

Суд назначил мужчине штраф в размере 30 тыс. руб.