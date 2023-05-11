Google представила свой первый складной смартфон Pixel Fold

Компания Google в рамках мероприятия Google I/O представила Pixel Fold — первый в истории фирмы складной смартфон, который позиционируется как самый тонкий складной смартфон на рынке. На рынок Google Pixel Fold выйдет летом 2023 года. Смартфон стоимостью от $1,8 тыс. уже доступен для предзаказа, но официально новинка будет представлена только в США, Великобритании, Германии и Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Фото: Google

Устройство получило два OLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10. Внешний 5,8-дюймовый экран имеет разрешение 2092х1080 точек, внутренний 7,6-дюймовый — 2208х1840 точек. Как и другие модели Pixel, новинка имеет фирменный чип Google Tensor G2, который сочетается с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Pixel Fold имеет пять камер. Две фронтальные камеры 8 Мп встроены во внешний и внутренний дисплеи, а основной модуль включает в себя основной объектив 48 Мп с оптической стабилизацией и пятикратным оптическим зумом, а также широкоугольный 10 Мп и телеобъектив 10 Мп.

Заявлено, что смартфон получил специальный шарнир, который является самым прочным среди всех складных устройств. Новинка имеет влагозащищенный по стандарту IPX8 корпус, аккумулятор на 4,8 тыс. мА•ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку.

Максим Вершинин