ФСБ выявила на Камчатке группу, незаконно легализовавшую пребывание мигрантов в России

В Петропавловске-Камчатском задержали двух местных жительниц по подозрению в организации нелегального пребывания мигрантов в России. Против них возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили в местном управлении ФСБ, заявление передают «РИА Новости».

По версии следствия, задержанные женщины в период с ноября 2021 года по август 2022 года сделали договоры на работу для граждан одной из стран Центральной Азии, которые дали им право находиться в России без визы. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на управление, в деле пять фигурантов, их количество может вырасти.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны две жительницы краевого центра. Следственным отделением УФСБ России по Камчатскому краю в их отношении возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору)»,— сказано в сообщении ФСБ. Других подробностей дела не приводится.

Олеся Павленко