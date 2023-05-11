Полвека назад в ММК вошел в строй второй агрегат электролитического лужения

Исполнилось 50 лет с момента пуска на Магнитогорском металлургическом комбинате второго агрегата электролитического лужения, предназначенного для выпуска белой жести.



Эта продукция используется, в основном, в производстве тары для пищевых продуктов, например, консервных банок. Пуск агрегата по выпуску электролитически луженой жести стал важным событием для ММК. Это было крупнейшее подобное производство в СССР. До этого на площадке комбината в ЛПЦ №3 с 50-х годов уже выпускалась белая жесть, но ее катастрофически не хватало. Страна с каждым годом наращивала выпуск сельхозпродукции, увеличивался вылов рыбы и морепродуктов, росло поголовье скота. Для упаковки и сохранения всей этой многочисленной продукции необходимо было кратно увеличить выпуск консервов, и луженая жесть подходила для консервной тары как нельзя лучше, поскольку олово, как нейтральных металл, не подвержен окислению агрессивных сред и веществ. А предпочтительным способом его нанесения было электролитическое лужение, поскольку являлось более экономичным.

Значение консервной промышленности хорошо понимали и в руководстве страны. Поэтому председатель совета министров СССР Алексей Косыгин, побывавший в 1967 году в ЛПЦ-3 комбината, дал поручение подготовить постановление о приобретении для ММК второго агрегата электролитического лужения. Установить его хотели в третьем листопрокатном вместо старых агрегатов горячего лужения. Но разместить новый агрегат на площадях действующего листопрокатного цеха №3 не удалось. Было решено строить цех на новой площадке, получившей название ЛПЦ-6, с перспективой дальнейшего возведения здесь других производств.

Эта масштабная стройка была объявлена всесоюзной и ударной. Новое производство белой жести было в два раза более производительным, чем предыдущее. В сооружении первой очереди ЛПЦ-6, занимавшей площадь 53 тыс. квадратных метров, участвовало более 30 управлений и субподрядных организаций Магнитостроя. Длина внешних сетей - подземных и надземных трубопроводов для подачи тепла, пара, сжатого воздуха и кислорода - шесть километров, внутрицеховых - два. Кроме того, строители проложили четырёхкилометровый водосток, две нитки промышленного водопровода с новой насосной станции и шестикилометровый отрезок железнодорожного полотна.

29 апреля 1973 года был пущен агрегат электролужения и подписан акт государственной комиссии о приеме в эксплуатацию листопрокатного цеха №6 проектной мощностью 200 тыс. тонн луженой жести в год. В составе первой очереди цеха агрегаты электролитического лужения белой жести, подготовки поверхности, резки и сортировки. На проектную мощность цех, ныне входящий в состав производства металла с покрытием ПАО «ММК», вышел в 1975 году. В 1979-м выдан первый миллион тонн пищевой жести. А еще через восемь лет достигнуто максимальное производство - 224200 тонн.

Сегодня ММК является крупнейшим на постсоветском пространстве производителем пищевой жести и до сих пор единственным в России. За полстолетия работы АЭЛ-2 на нем произведено свыше 9 млн тонн белой жести. Несмотря на солидный возраст этого производственного комплекса, он продолжает развиваться, осуществляется его совершенствование, модернизация процессов и оборудования. Так ввод в эксплуатацию правильно-растяжной машины улучшило плоскостность на выходе белой жести и позволило достичь новых качественных характеристик продукции. Реализуются и другие проекты, направленные на расширение сортамента, увеличение коррозионной стойкости и сокращение дефектности металла.

ПАО «ММК»