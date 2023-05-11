Красноярский суд приговорил к 3,5 годам колонии главу стройфирмы, обманувшего дольщиков на 200 млн рублей

Центральный райсуд Красноярска вынес приговор руководителю строительной компании ООО «АртиСтрой-М» по делу об обмане дольщиков. По ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) ему назначили три с половиной года в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре края.

Как установил суд, в 2013 году глава «АртиСтрой-М» получил разрешительную документацию на возведение многоквартирного жилого дома на условиях привлечения денежных средств инвесторов. Следствие уверено, что в течение четырех лет в результате неэффективного менеджмента в стройфирме сложилось тяжелое финансовое положение. Однако, застройщик продолжал привлекать средства дольщиков, которые тратил на цели, не связанные с завершением строительства.

По информации прокуратуры, дом не было достроен, обязательства перед дольщиками остались неисполненными. Причиненный ущерб превысил 206 млн руб.

В апреле 2023 года, как писал «Ъ-Сибирь», красноярская прокуратура направила в суд дело об обмане более 1,6 тыс. дольщиков на 3 млрд руб. Главный фигурант расследования, предприниматель Михаил Якименок, ранее был осужден на четыре года колонии за мошенничество в сфере жилищного строительства, но, отбыв половину срока, вышел досрочно.

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Илья Николаев