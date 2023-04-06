Квартиры встроились в дело

В Красноярске суд рассмотрит уголовное дело об обмане более 1,6 тыс. дольщиков на 3 млрд руб. Трое руководителей строительных компаний обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Главный фигурант расследования, предприниматель Михаил Якименок, ранее был осужден на четыре года колонии за мошенничество в сфере жилищного строительства, но, отбыв половину срока, вышел досрочно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Красноярске будут судить глав трех строительных компаний, которым инкриминируется злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре края. В ведомстве не называют фамилии обвиняемых, по информации „Ъ“, в деле фигурируют Борис Корольков, Анатолий Воробьев, а также Михаил Якименок, которому следствие отводит ключевую роль в преступной схеме.

Уголовное дело было возбуждено в июле 2019 года Главным следственным управлением регионального главка МВД России, основанием послужили многочисленные заявления дольщиков ЖК «Енисей» и ЖК «Квадро», которые вложили деньги в новостройки, но квартиры так и не получили. Первоначально дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), но в последующем было переквалифицировано на ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

Согласно материалам расследования, в 2014 году предполагаемый организатор схемы предложил своим знакомым возглавить созданные им стройфирмы для возведения восьми многоквартирных высотных домов за счет привлечения средств инвесторов. Для этого предприниматели создали группу компаний застройщиков, в которую вошли ООО «Спецстрой», «Ситистрой», «Сибинвест», и подрядную организацию ООО «Строительное управление №208». Фирмы заключили с подрядчиком договоры долевого участия, передали ему квартиры и нежилые помещения без фактической их оплаты. Это, уверено следствие, позволило заключать с гражданами и организациями договоры уступки права требования, скрывая от контролирующих органов размер привлеченных средств. Деньги, которые вносили инвесторы, тратились на строительство других объектов.

«Деньги дольщиков уходили не по целевому назначению, уже через три года стройка забуксовала, а еще через год — вовсе остановилась»,— рассказали в прокуратуре. По данным ведомства, ущерб на сумму свыше 3 млрд руб. причинен более 1,6 тыс. гражданам, вложившимся в стройку. В обеспечительных целях на имущество обвиняемых наложен арест в размере 1,5 млрд руб. Список арестованных активов составил семь листов, в нем — недвижимость, автомобили, доли в уставном капитале различных компаний. В апреле 2023 года расследование уголовного дела, объем которого составил свыше 330 томов, было завершено.

Как рассказали в краевой прокуратуре, в настоящее время на стройке работают новые подрядчики. На днях стройплощадку проинспектировал глава регионального надзорного ведомства Роман Тютюник. Он потребовал, чтобы «до конца этого года вопрос с обманутыми гражданами был закрыт, а виновные в этом руководители компаний-застройщиков получили в руки приговоры и отправились отбывать наказание».

Отметим, что Михаил Якименок уже привлекался к уголовной ответственности. В 2006 году бизнесмен, возглавлявший в то время стройфирму «Градстрой», был осужден на четыре года заключения за мошенничество в сфере жилищного строительства. В 2007 году предприниматель вышел на свободу: Енисейский городской суд Красноярского края освободил его от неотбытой части наказания в 1 год 11 месяцев и 1 день.

Константин Воронов