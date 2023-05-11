Екатеринбургский митрополит снялся в кино в роли священника

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) принял участие в съемках короткометражного фильма «Василек». Это его первая роль. Кино основано на рассказе Елены Гай про мальчика, брат которого погиб на специальной военной операции. Митрополит Евгений исполнил роль священника. Съемки проходят в Твери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это часть большого, важного и нужного проекта "Киноуроки в школах России и мира". Яркий сюжет, сильная команда режиссера Елены Дубровской, прекрасный город. Будем ждать премьеры»,– написал митрополит в своем telegram-канале.

Напомним, в 2021 году и в январе 2023-го мошенники от имени митрополита Евгения звонили гражданам, в монастыри и епархии по всей России, прося «оказать финансовую помощь» для съемок фильмов.

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