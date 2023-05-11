В Минобороны рассказали про работу бронепоездов в зоне боевых действий

В зоне боевых действий на Украине действуют четыре бронепоезда, сообщил начальник главного управления ЖД войск Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков. По его словам, все нападения «диверсионно-разведывательных» групп на эти поезда «успешно отражались».

Как рассказал Олег Косенков, у вооруженных сил России есть четыре специальных поезда в зоне боевых действий: «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Они сопровождают эшелоны с военными грузами и занимаются восстановлением поврежденных участков железной дороги.

«Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника»,— сказал господин Косенков ТАСС.