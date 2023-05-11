Израиль заявил об убийстве главы ракетной программы «Исламского джихада»

Руководитель ракетной программы палестинской военизированной организации «Исламский джихад» Али Хасан Гали был убит в ходе ракетных ударов Израиля по Сектору газа. Об этом говорится в заявлении подразделения «Исламского джихада» — «Бригад Аль-Кудс». Это подтвердили военные Израиля, сообщает AFP.

«Али Гали... командир ракетной программы... был убит на юге сектора Газа вместе с другими мучениками»,— говорится в заявлении «Бригад Аль-Кудс», которое приводит AFP.

Как передает израильская газета Haaretz, Али Хасан Гали был ключевой фигурой в палестинском «Исламском джихаде» и принимал активное участие в недавнем ракетном обстреле Израиля.

10 мая Минобороны Израиля сообщило, что из сектора Газа по территории Израиля за сутки выпустили свыше 400 ракет. С 9 мая Израиль проводит в секторе Газа военную операцию «Щит и стрела», направленной против «Исламского джихада».

В ночь на 9 мая военные Израиля ликвидировали троих лидеров «Бригад Аль-Кудса», ответственных за теракты, произошедшие на территории Израиля в первых числах мая, и обстрелы Израиля.

Анастасия Ларина