Из сектора Газа по территории Израиля за сутки выпустили свыше 400 ракет

Свыше 400 ракет за сутки по Израилю выпустили с территории сектора Газа, сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. С 9 мая Израиль проводит в секторе Газа военную операцию «Щит и стрела».

«В сторону Израиля за последние сутки было выпущено порядка 400 ракет, большинство из них упало либо на территории сектора Газа, либо разорвалось на открытой местности. К сожалению, было зафиксировано несколько попаданий по жилым зданиям»,— сообщил господин Галант (перевод — ТАСС).

Операция «Щит и стрела», инициированная Израилем в секторе Газа, направлена против палестинской военизированной организации «Исламский джихад». В ночь на 9 мая, ВВС Израиля ликвидировали троих лидеров «Бригад Аль-Кудса» (подразделение «Исламского джихада»), ответственных за теракты, произошедшие на территории Израиля в первых числах мая, а также за обстрелы территории еврейского государства.

В Минздраве Палестины сообщили, что в результате атаки погиб 21 человек. Среди них — гражданин России Джамал Абу Хасван, его жена и несовершеннолетний сын.

О ракетных обстрелах Израиля в начале мая — в материале «Ъ» «Месть за смерть боевика».

Григорий Лейба