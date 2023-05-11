В правительстве утвердили порядок реабилитации наркозависимых пациентов

C 1 сентября 2023 года в силу вступит новый приказ Минздрава и Минтруда о порядке прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации. 10 мая документ зарегистрировал Минюст России. Его разработки требовал закон о совершенствовании механизма реабилитации наркозависимых, который Владимир Путин подписал в 2022 году.

Согласно новому порядку, больных наркоманией будет направлять на медреабилитацию врач психиатр-нарколог сразу после завершения лечения при наличии медицинских показаний. При этом необходимо информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство самого пациента. В случае с несовершеннолетними больными наркоманией — наличие разрешения одного из родителей или иного законного представителя. Медицинская реабилитация должна проводиться в медорганизациях, имеющих лицензию на оказание услуг по «психиатрии-наркологии». Там наркозависимых пациентов должны будут побуждать «к прохождению (завершению) медицинской реабилитации», а также выдавать направление на прохождение социальной реабилитации.

Этот вид помощи будет осуществляться в полустационарной организации соцобслуживания и на базе профильных некоммерческих организаций, но только при наличии необходимой материально-технической базы и достаточности кадров. В штате соцучреждения должны числиться в обязательном порядке психолог и инструктор по лечебной физкультуре, юрисконсультант и соцпедагог. В документе указано, что в такой организации должны быть предусмотрены библиотека, кабинет ЛФК, а также «досуговый комплекс для просмотра тематических фильмов и телепередач».

Иван Тяжлов