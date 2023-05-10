В пригороде Белгорода сбиты три украинских беспилотника, повреждены два дома и один автомобиль

Поздно вечером 10 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава региона уточнил, что в результате падения БПЛА повреждены два жилых дома. В них выбиты окна, посечены заборы. Также испорчен один автомобиль.

Чуть позже господин Гладков рассказал про еще один беспилотник, который сбила российская система ПВО в том же районе. «Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы»,- добавил глава региона.

С раннего утра 10 мая украинские военнослужащие атаковали с помощью БПЛА сразу три региона Черноземья, что привело к многочисленным пострадавшим и поврежденным объектам.

Владимир Зоркий