Портфели под сокращение

В этом году структуры иностранных банков в России продолжают отчитываться о сокращении кредитных портфелей. На рынке сложилась благоприятная среда для заработка на комиссиях, поэтому лишние траты на риски становятся избыточными. В отчетности ОТП-банка, например, отмечается благоприятный эффект от продажи портфеля, динамика которого привела к многократному снижению расходов на резервы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из отчета по МСФО за первый квартал 2023 года, венгерский ОТП-банк в России немного сократил кредитный портфель. С поправкой на валютную переоценку в годовом выражении он уменьшился на 5%, хотя по отношению к последнему кварталу 2022 году вырос всего на 1%. Это произошло на фоне существенного сокращения корпоративного кредитного портфеля — на 79% в годовом выражении и на 36% по отношению к четвертому кварталу 2022 года (до 21,1 млрд форинтов). Вместе с тем розничный кредитный портфель показал рост на 5% и 3% соответственно (до 565,5 млрд форинтов).

На этом фоне расходы на резервы также уменьшились — на 89% год к году, до 4,7 млрд форинтов. Впрочем, исходя из отчета следует, что такой динамике способствовал в том числе благоприятный эффект от продажи портфеля. Вместе с тем выдача новых розничных кредитов увеличилась, но банк объясняет это низкой базой в начале 2022 года. При этом, согласно отчетности, банку удалось существенно нарастить пассивную базу: совокупный портфель клиентских средств вырос на треть — до 683,5 млрд форинтов.

Финансовые результаты банка в целом улучшились: чистая прибыль составила 3,9 млрд руб. (рост на 29% по сравнению с предыдущим кварталом). При этом у банка большой запас свободного капитала, превышающий значение необходимого регуляторного минимума (на конец первого квартала 2023 года капитал достиг 63 млрд руб. против 47 млрд руб. на конец первого квартала 2022 года).

Сокращение кредитного портфеля характерно и для других дочерних иностранных банков. В частности, из МСФО итальянской Unicredit Group следует, что по итогам первого квартала 2023 года ее кредитный портфель в РФ упал до €5,6 млрд (снижение на 46,7% в годовом выражении и на 15% по отношению к предыдущему кварталу). Одновременно сокращение произошло и в портфеле депозитов (до €9,0 млрд, на 28,9% за год). У Райффайзенбанка сокращение кредитного портфеля в первом квартале было поддержано снижением курса рубля. По данным из консолидированного отчета материнского RBI, произошло сокращение кредитного портфеля на 24% в годовом выражении и на 10% к предыдущему кварталу (до €8,1 млрд). При этом клиентские депозиты выросли на 3,2% за квартал и на 28,1% за год (до €20,8 млрд).

Как отмечает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский, существенную часть доходов ОТП-банка обеспечивает расчетный бизнес — это платежи в иностранной валюте, которые проходят через банк. Рост клиентских средств он объясняет перетоком клиентов из санкционных банков к игрокам с иностранным капиталом на фоне военного конфликта между Россией и Украиной.

«Текущая обстановка позволяет банкам зарабатывать на комиссиях, поэтому нет смысла принимать на себя большие риски»,— поясняет руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг. Именно поэтому иностранные банки могут снижать кредитную активность или частично продавать свои портфели. Вместе с тем сокращение именно в корпоративном сегменте (которое наблюдалось у ОТП-банка), по его оценке, может объясняться как минимум двумя возможными причинами. Это может быть как влияние санкционных рисков (например, сложно отслеживать использование кредита), так и ужесточение требований к заемщикам, а также и осложнение процедур скоринга из-за того, что компании имеют право не раскрывать финансовую отчетность.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева