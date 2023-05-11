Сменивший владельца завод по производству картофеля фри в ОЭЗ «Липецк» увеличил чистую прибыль в три с половиной раза

Липецкий завод по производству картофеля фри ООО «Ви фрай» (ранее ООО «ЛВМ Рус»; «Лэм Уэстон Белая дача»), в прошлом году перешедший от нидерландской Lamb-Weston/Meijer к топ-менеджменту группы «Белая дача», увеличил финпоказатели по итогам 2022 года. Как следует из опубликованной компаний отчетности, выручка общества выросла на 85% — c 8,2 до 15 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 3,5 раза — с 1,5 до 5,2 млрд руб.

При этом увеличилась и кредиторская задолженность компании — по данным Rusprofile, она достигла 5,9 млрд руб. Дебиторская задолженность увеличилась на 71% — до 2,5 млрд руб.

Завод, которым управляет ООО «Ви фрай», был запущен в 2018 году на территории ОЭЗ «Липецк». Изначально это было совместное предприятие Lamb-Weston/Meijer V.O.F. и «Белой дачи» Виктора Семенова. В сентябре 2022-го нидерландская компания вышла из состава собственников компании — 74,9% долей ООО перешли к самому липецкому юрлицу. Учредителями ООО «Ви фрай» теперь выступают руководящая предприятием с 2014 года Ирина Ван дер Берг (ранее Шацкая, 6,25%), а также экс-гендиректор «Белой дачи» и партнер господина Семенова Владимир Цыганов (18,85%, ранее владел долей в 25,1%). Мощность предприятия составляет до 100 тыс. т в год, оно считается крупнейшим производителем картофеля фри в России. Основными покупателями являются крупнейшие сети быстрого питания, включая McDonald’s (с 2022 года «Вкусно и точка») и Burger King.

Подробнее о смене собственника компании — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова