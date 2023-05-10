Житель белгородских Валуек, бросивший гранату в центре города, заключен под стражу

Валуйский райсуд заключил под стражу на два месяца мужчину, который 4 мая после ссоры с местным жителем бросил осколочную гранату в центре города. Об этом сообщили в суде.

Обвиняемому вменяют незаконное хранение взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и покушение на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Речь идет о 29-летнем местном жителе. В результате взрыва никто не пострадал, были выявлены повреждения стекол и заборов в трех домовладениях, рассказывал глава округа Алексей Дыбов.

Олег Мухин

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