Задержан житель белгородских Валуек, бросивший гранату в центре города

В райцентре Валуйки Белгородской области минувшей ночью был задержан 29-летний местный житель, 4 мая бросивший гранату в центре города. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Валуйского городского округа (граничит с Харьковской областью Украины и ЛНР) Алексей Дыбов.

«Пострадавших нет, выявлены незначительные повреждения в трех домовладениях: пострадали стекла и забор»,— сообщил господин Дыбов.

По его словам, сотрудники администрации уже сделали замеры, повреждения будут устранены в ближайшее время.

Сейчас полицейские допрашивают бросившего гранату. Ведется следствие. Алексей Дыбов призвал местных жителей при обнаружении подозрительных людей или «чего-то, связанного с оружием», сразу сообщать в полицию.

Олег Мухин

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