Станцию петербургского метро «Пионерская» полностью закроют на ремонт на два месяца

Станцию «Пионерская» на Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена закроют на ремонт полностью, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по транспорту. Сейчас платформу ремонтируют без полного закрытия.

В настоящий момент, по данным издания, в Смольном определяются с временем закрытия, учитывая предполагаемую наименьшую загруженность станции. Предварительно «Пионерская» будет недоступна для пассажиров в июле и августе 2023 года.

В настоящее время на станции ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошлого года, по контракту за 200 млн рублей. Ремонт выполняет СМУ-19. Однако в ходе ремонта на станции выявили дополнительный объем работ, что и стало причиной обсуждения полного закрытия платформы.

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