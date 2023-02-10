Закрытие станции метро «Пионерская» на ремонт опровергли в Смольном

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга опровергли слухи о закрытии станции метро «Пионерская» на капитальный ремонт. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В настоящее время на станции ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошлого года и которые проводятся без закрытия станции. Они идут уже около года по контракту за 200 млн руб., который выполняет СМУ-19. Однако в ходе ремонта на станции выявили дополнительный объем работ, сейчас идет оценка всех факторов и выработка технологии. «Деловой Петербург» отмечает, что вопрос изменения работы наземного транспорта в связи с возможным закрытием «Пионерской» все же обсуждается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский метрополитен подтвердил закрытие «Ладожской» на ремонт 4 марта. Работы должны были начаться еще в конце 2022 года, но на конкурс по выбору подрядчика не было подано ни одной корректной заявки.

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