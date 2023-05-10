На шведском заводе по производству боеприпасов произошел взрыв

На заводе по производству мелкокалиберных боеприпасов в шведском Карлсборге произошел взрыв — пострадал как минимум один человек, сообщает Associated Press (AP). В полиции считают, что инцидент произошел при техобслуживании оборудования.

По данным AP, заводом управляет норвежский производитель оборонной продукции Nammo. На сайте компании Nammo указано, что на предприятии в Карлсборге работает около 130 человек. Завод производит мелкокалиберные боеприпасы для штурмовых винтовок и другого стрелкового оружия, в том числе бессвинцовые боеприпасы.

«Мы оцениваем ситуацию и оказываем поддержку экстренным службам в их работе»,— указали AP представители Nammo.

В марте Nammo пожаловалась на проблемы с электроснабжением. В компании заявили, что часть электроэнергии, предназначенной для ее завода, получил строящийся в Норвегии центр обработки данных для TikTok.