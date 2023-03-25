Норвежская оборонная компания Nammo заявила о дефиците электричества из-за TikTok

Норвежская оружейная компания Nammo пожаловалась на проблемы с электроснабжением. Предприятие заявило, что предназначенную для него электроэнергию получит строящийся в стране центр обработки данных для TikTok, сообщает портал VG.

Nammo нуждается в большем количестве электроэнергии, чтобы производить боеприпасы для норвежских вооруженных сил, а также Украины и союзников по НАТО. Компания разместила свои цеха в бизнес-парке Rafoss, где могла получать дешевую электроэнергию от местных гидроэлектростанций. Из-за увеличения объема производства Nammo захотела расширить цеха, но местная интернет-компания пообещала выделить свободные мощности в энергосистеме для дата-центра TikTok.

По данным VG, дата-центр китайской соцсети может потреблять до 1,3 ТВт электричества в год, что эквивалентно 0,5% от общего потребления электроэнергии в Норвегии. Для сравнения, Nammo считает, что ей потребуется от 30 до 40 МВт. «Если мы не получим доступ к электричеству, Nammo не сможет расширить (производственные) мощности, в чем мы остро нуждаемся. Власти должны выбрать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных социальных функций»,— заявил гендиректор компании Мортен Брандтцег.

В марте Норвегия вместе со странами Евросоюза (ЕС) подписала проект совместных закупок артиллерийских снарядов калибра 155 мм для пополнения собственных запасов и передачи Украине. Также Норвегия входит в коалицию стран, которые намерены отправить Киеву немецкие танки Leopard.

Лаура Кеффер