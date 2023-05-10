В Ярославской области загорелся лес

В Некоузском районе Ярославской области произошел первый в этом году лесной пожар общей площадью 0,7 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В сообщении говорится, что причиной возгорания стал человеческий фактор. Сейчас на месте работают сотрудники СГБУ ЯО «Лесная охрана».

«Сотрудники Некоузского технического участка лесной охраны принимают все необходимые меры по локализации и ликвидации огня»,— пояснил и. о. директора регионального департамента лесного хозяйства Иван Хитров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области с 21 апреля объявлен особый противопожарный режим. На период действия режима запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и выжигать траву.

Алла Чижова