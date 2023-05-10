Полиция ХМАО выявила двух рыбаков, которые устроили ландшафтный пожар

В Кондинском районе (ХМАО-Югра) полиция выявила двух рыбаков, причастных к пожару возле озера Туман, сообщили в пресс-службе МВД округа. В данный момент собран материал об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности).

По данным МВД, пьяные рыбаки нарушили требования пожарной безопасности и подожгли сухую траву. Пожар разгорелся на площади 40 га. Мужчины признались в содеянном в отделении полиции.

По словам одного из подозреваемых, возгорание могло произойти от возможной искры, которая вероятно попала на траву, когда рыбаки выталкивали застрявший вездеход. Также он не исключил, что огонь мог перейти на траву от непотушенной сигареты. Как сказал второй рыбак, сотрудников МЧС не вызвали, так как один мужчина потерял телефон, а второй побоялся звонить.

Напомним, в ХМАО с 28 апреля ввели особый противопожарный режим. Жителям Югры запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и другие отходы на придомовых территориях.

Полина Хабарова

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