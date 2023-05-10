Напавшего на посетителя бара в центре Петербурга арестовали на два месяца по делу об убийстве

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО до 8 июля Романа Дулгерова, обвиняемого в убийстве посетителя питейного заведения на Среднем проспекте В.О., совершенного в День Победы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«09.05.2023 фигурант был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал, в содеянном раскаялся. Обвиняемый против ходатайства следствия не возражал»,— говорится в сообщении.

Ранее появившаяся в СМИ информация о том, что Роман Дулгеров незадолго до инцидента в баре вернулся с СВО, не подтвердилась.

Напомним, В ночь с 8 на 9 мая в полицию поступило сообщение о поножовщине около бара на Среднем проспекте Васильевского острова. Росгвардия, прибывшая на вызов, обнаружила мужчину с ножевым ранением в горле. Его госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии и диагностировали повреждение сонной артерии, гортаноглотки и геморрагический шок третьей степени. Утром он умер в больнице. Романа Дулгерова задержали в статусе подозреваемого той же ночью.

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