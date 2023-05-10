В больнице умер мужчина, которого ударили ножом в горло у бара на Васильевском острове

В петербургской больнице умер мужчина, который был ранен ножом в области шеи около бара на Васильевском острове. Об этом пишет МК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь с 8 на 9 мая в полицию поступило сообщение о поножовщине около бара на Среднем проспекте Васильевского острова. Росгвардия, прибывшая на вызов, обнаружила мужчину с ножевым ранением в горле. Его госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии и диагностировали повреждение сонной артерии, гортаноглотки и геморрагический шок третьей степени. Утром он умер в больнице.

Ночью был задержан 36-летний подозреваемый. Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

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