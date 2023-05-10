В Североуральске 9 мая подростки избили сверстника и сняли это на видео

В Североуральске (Свердловская область) 15-летнего подростка избила группа сверстников. Проверку проводят СКР и прокуратура Свердловской области, сообщили в ведомствах. Следователи проведут судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью подростка.

Инцидент произошел 9 мая. Когда 15-летний подросток проходил с одноклассницей возле бассейна, группа молодых людей его окликнула. Предварительно, один из них включил камеру на телефоне и начал снимать видео, а второй подскочил и ударил потерпевшего. В результате мальчик получил травму уха, в том числе барабанной перепонки.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за предупреждение совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений.

Напомним, ранее суд в Екатеринбурге отправил в колонию южан 18 и 19 лет, избивших мать и дочь на Сортировке. По данным следствия, в феврале 2022 года парни начали приставать к девушке общественном транспорте, в связи с чем она попросила свою мать встретить ее на остановке, где их обеих избили. Женщина получила перелом ноги, а у дочери диагностировали сотрясение мозга.

Диана Сунагатуллина

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