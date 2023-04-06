Суд в Екатеринбурге отправили в колонию южан, избивших двух женщин на Сортировке

Двоих южан возрастом 18 и 19 лет, избивших двух женщин на Сортировке (район Екатеринбурга), отправили в колонию общего режима на 3 года и 3 года и 5 месяцев в зависимости от роли в ряде преступлений, сообщили в пресс-службе СУ СК Свердловской области.

Железнодорожный райсуд признал их виновными по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка), ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой) и ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Напомним, по данным следствия, в феврале 2022 года в Екатеринбурге молодые люди напали на мать и дочь. Парни начали приставать к девушке общественном транспорте, в связи с чем она попросила свою мать встретить ее на остановке, где их обеих избили. Женщина получила перелом ноги, а у дочери диагностировали сотрясение мозга.

Получив огласку в СМИ 15 февраля, об инциденте узнал губернатор Евгений Куйвашев, который поручил проверить легальность нахождения молодых людей в России и Свердловской области. Также он попросил всех, кто пострадал от «действий этой банды», обратиться к нему в личные сообщения и пообещал разобраться в ситуации.

По словам начальника пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, личности молодых людей были оперативно установлены. Оба – студенты колледжей уральской столицы. Один из них уже задерживался сотрудниками полиции из-за причастности к грабежу, за что состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Вину оба подсудимых признали частично. Приговор в законную силу не вступил.

Полина Хабарова

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