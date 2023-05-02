В Ярославле частично перекроют Юбилейный мост

В Ярославле с 10 мая начнется ремонт эстакадной части Юбилейного моста, движение по нему будут перекрывать по полосам. Об этом рассказали в пресс-службе ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юбилейный мост

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Юбилейный мост

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ремонтные работы будут идти на эстакаде в районе ТРЦ «РИО» в сторону Заволжского района Ярославля.

«Чтобы минимизировать неудобства для жителей, ремонт будут выполнять по одной полосе движения и без перерыва в движении по другой. Сначала для движения перекроют полосу, которая ближе к осевому барьерному ограждению, а ремонт на соседней полосе начнут после завершения работ на первой»,— разъяснили в ярославском правительстве.

Сами работы включают фрезерование старого асфальта, ремонт деформационных швов, укладку защитного слоя бетона, гидроизоляцию и новую двухслойную асфальтировку. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядной организацией выступает АО «Ярдормост», стоимость государственного контракта составила 51 млн руб. Согласно самого контракта, размещенного на портале госзакупок, работы на Юбилейном мосту планировалось начать 10 июня, а завершить 28 августа 2023 года. Теперь они стартуют на месяц раньше, так что есть вероятность, что и завершатся к концу июля.

Андрей Иванов