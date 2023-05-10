Суд обязал верфь «Красное Сормово» поднять затонувший буксир

Сормовский райсуд Нижнего Новгорода обязал судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) поднять со дна затонувший буксир «Петр Заломов», сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

С иском к верфи обратился нижегородский межрайонный прокурор. Буксир затонул в акватории завода 14 января: корпус судна не выдержал давления льда. В феврале после проверки управление Росприроднадзора и по Нижегородской области и Марий Эл сообщило о превышении концентрации нефтепродуктов в затоне.

Представители верфи отмечали, что списали буксир и готовили его к сдаче в металлолом. Топлива и горюче-смазочных материалов на судне не было, добавили на «Красном Сормове».

Верфь обязали поднять затонувший буксир в течение полугода после, того как решение суда вступит в законную силу, но судостроители еще могут подать апелляционную жалобу.

Владимир Зубарев