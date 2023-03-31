Прокуратура требует от верфи «Красное Сормово» поднять затонувший буксир

Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Сормовский райсуд Нижнего Новгорода с иском к верфи «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Истец просит суд обязать судостроительный завод поднять затонувший буксир «Петр Заломов», сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что буксир затонул 14 января из-за перепадов температуры: лед сдавил корпус судна. Прокуратура расценивает затонувший буксир как источник загрязнения акватории Волги, доводы истца подтверждаются результатами анализов проб речной воды.

В феврале о нарушениях верфью Водного кодекса сообщили в управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Марий Эл. Там отметили, что пробы воды показали превышение концентрации нефтепродуктов в 1,4 раза и в 8,4 раза на выходе из затона судостроительного завода. На «Красном Сормове» заявили, что давно списали буксир и готовили судно к сдаче в металлолом, а топлива и горюче-смазочных материалов в его цистернах не было.

Судебное разбирательство по иску прокурора начнется в апреле.

Владимир Зубарев