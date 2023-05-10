В Свердловской и Тюменской областях сняли угрозу для населенных пунктов от пожаров

В Тюменской и Свердловской областях МЧС сняло угрозу населенным пунктам от лесных пожаров, которые бушуют несколько дней. По данным министерства, в Тюменской области работают самолет ИЛ-76 МЧС России и четыре вертолета. За прошедшие сутки авиацией было проведено свыше 360 сбросов воды, к тушению привлечено более 1,2 тыс. человек и 214 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным МЧС по Тюменской области, в регионе действует 11 лесных пожаров на площади 4408 га, из них четыре лесных пожара локализовано, также действует четыре ландшафтных пожара на площади 745 га. Продолжает действовать режим ЧС.

В Свердловской области работают вертолет МИ-8, самолет Бе-200 ЧС, самолет ИЛ-76 МЧС России. Вчера авиация совершила 98 сбросов воды. Всего задействованы в ликвидации природных пожаров более 4,8 тыс. человек и 790 единиц техники. За прошедшие праздники в регионе было возбуждено 24 уголовных дела. Напомним, серьезная обстановка с пожарами и в соседней Курганской области.

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