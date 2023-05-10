24 уголовных дела возбуждено в Свердловской области из-за пожаров за выходные

В Свердловской области за прошедшие праздники было возбуждено 24 уголовных дела из-за пожаров, сообщили в региональном МЧС. Всего за праздничные выходные в отношении нарушителей было составлено 205 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным спасателей, ежедневно территории патрулируют более 300 групп. Это сотрудники МЧС России, специалисты органов местного самоуправления, старосты населенных пунктов, представители общественных организаций. Напомним, с 5 мая в лесах области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними.

По данным на утро 10 мая на региона действуют 57 природных пожаров.

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