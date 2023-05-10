Часть школ в Реже перевели на дистант из-за сильного задымления от пожаров

В Режевском городском округе (Свердловская область) из-за плотной дымовой завесы от природных пожаров директора ряда школ приняли решение о переводе учащихся на дистанционное обучение, сообщил глава муниципалитета Иван Карташов. По его словам, детские сады продолжают работать в обычном режиме, чтобы родители могли выйти на работу.

«Ситуацию вокруг города и сел простой назвать нельзя. Основной источник задымления города сейчас — лесной пожар в районе поселка Стриганово. Один из самых больших по площади пожаров, огонь которого приближается к селам Липовское, Октябрьское, поселкам Костоусово, Крутиха и Озерный, сейчас активно тушится различными способами»,— написал господин Карташов.

Напомним, в Свердловской области действуют 57 лесных пожаров на площади 100 тыс. га. Из них 37 пожаров на площади 76,9 тыс. га не локализованы. С 5 мая в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними.

Диана Сунагатуллина

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