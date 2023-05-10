Brabus доработал электромобиль Mercedes-AMG EQS

Тюнинг-ателье Brabus представило программу фирменного тюнинга для первого серийного электромобиля AMG.

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В качестве основы был взят 658-сильный вариант Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ с двумя электромоторами и полнымм приводом и батареей на 107,8 кВт•ч. Технически электромобиль после тюнинга не изменился, но за счет оптимизированной аэродинамики прижимная сила выросла на 40%, а коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился на 7,2%, что должно повысить запас хода без подзарядки.

Для электромобиля Brabus подготовил аэродинамический обвес из углепластика, фирменные 22-дюймовые колеса Monoblock Z Platinum Edition, а также заниженную за счет модуля Brabus SportXtra пневматическую подвеску. Также предложены спортивные аксессуары для интерьера и возможность замены отделки салона. Особенностью модели стало использование веганской ткани для декора отдельных элементов интерьера.

Напомним, премьера Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ состоялась осенью 2021 года. Версия от Brabus стоит на €100 тыс дороже базового электромобиля.

Максим Вершинин

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