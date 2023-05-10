Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проектах сейшельского Four Seasons и тайского Baba Ecolodge, в рамках которых они помогают нуждающимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Baba Ecolodge Фото: Baba Ecolodge

Недавно в «Стиле» я касалась темы экологической ответственности отелей и greenwashing. Она вызвала живой отклик, так что давайте продолжим. Сегодня поговорим о социальной ответственности. Задумывались ли вы когда-нибудь, приезжая на красивый курорт на каком-нибудь прекрасном острове, приносит ли тот или иной отель пользу ему и его населению? Ну или хотя бы пытается компенсировать вред от своей деятельности?

Так, например, сейшельский Four Seasons через местный Красный Крест жертвует вышедшие из идеального состояния белье, мебель и предметы быта бедным. Сотрудники отеля должны становиться волонтерами местной организации, занимающейся очисткой пляжей и переработкой собранных на них пластиковых отходов.

Не обязательно быть гостиницей в крупной люксовой сети, чтобы твое существование не вредило местным жителям. Небольшой и не входящий ни в какие сети Baba Ecolodge на острове Ко Пра Тонг в Таиланде не только нанимает на работу преимущественно местное население или продает и использует в декоре работы местных умельцев, но и, например, оплачивает лечение сотрудникам и членам их семей.

Потому что для простого местного жителя дорогая транспортировка с острова и пребывание в госпитале слишком дорогие. Старается отель поддерживать и детей, и подростков. Совместно с единственной на острове школой он проводит мастер-классы по батику для гостей курорта, где наставниками выступают ученики учреждения. Красивый и правильный проект.