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Коммерсантъ FM
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Бриллиант раздора

Дмитрий Буткевич — о камне в скипетре Британской империи

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как известный бриллиант «Звезда Африки» вновь приковал к себе внимание.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Только что прошла церемония коронации нового британского монарха Карла III. Так и хочется воскликнуть: «Принц Уэльский Чарльз уж и не чаял, наверное». Как бы то ни было, в свои 74 года Чарльз Филипп Артур Джордж надел на голову корону Виндзоров и взял в правую руку королевский скипетр. Вот о нем-то и пойдет разговор.

Королевский скипетр Британской империи был изготовлен в 1902 году для коронации Эдуарда VII. Это золотой жезл длиной 80 см, с навершием из державной аквамариновой сферы с крестом. В 1905-м королю преподнесли белый бриллиант, названный «Звезда Африки», который весит 530 карат и является крупнейшим в мире ограненным драгоценным камнем. Вернее, Эдуарду был подарен алмаз «Куллинан», добытый в шахте недалеко от Претории, тогдашнего главного города Трансвааля. Он весил 3106,75 карата или 621,35 грамма. Его разделили на несколько частей.

Самую большую — «Куллинан I» или «Звезду Африки» поместили в скипетр, при этом его можно вынимать и носить как брошь. Я не думаю, что Карл III будет это делать, хотя кто знает… А, кстати, меньший по размеру бриллиант вставили в королевскую корону.

Так вот, южноафриканские активисты потребовали прямо перед коронацией вернуть бриллиант, так сказать, на родину, в то место, где он был добыт.

«Алмаз должен быть доставлен в Южную Африку. Это должно быть признаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры,— заявил информационным агентствам Мотуси Каманга, юрист и активист из Йоханнесбурга. — Я думаю, что в целом африканцы начинают понимать, что деколонизация — это не только предоставление людям определенных свобод, но и возвращение того, что было у нас экспроприировано».

Что сказать, петиция эта вполне укладывается в современную практику, когда бывшие колонии требуют вернуть им произведения искусства, вывезенные в метрополии. Самые известные примеры — мраморы Парфенона и Бенинские бронзы. И то, и другое было попросту украдено подданными Соединенного Королевства в конце XIX века. Хотя, конечно, британцы уверяют, что парфенонские древности они спасли от разрушения и вообще официально получили разрешение на вывоз от турецких властей, которые тогда владели Грецией.

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