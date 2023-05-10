Петербуржца заставили снять с балкона сине-желтые шары после жалобы соседа

Полиция пришла домой к жителю Красногвардейского района Санкт-Петербурга из-за жалобы на вывешенный на его балконе флаг в цветах украинского национального полотна. В квартире обнаружились только надувные шары аналогичных оттенков, которые владельцу пришлось убрать.

Как пишет «Фонтанка», инцидент произошел на Ириновском проспекте. На мужчину, проживавшему в квартире, пожаловался сосед. Полицейские обнаружили на балконе композицию из шаров белого, желтого и синего цветов. После беседы с правоохранителями владелец квартиры убрал их.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что представители незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» сорвали с флагштока у Таврического дворца флаг Украины.

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