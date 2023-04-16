У Таврического дворца в Петербурге сорвали украинский флаг

Представители незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» сорвали с флагштока флаг Украины. Он был установлен в центре Петербурга у Таврического сада, где 14 апреля открылась Межпарламентская ассамблея стран СНГ, пишет 15 апреля «Фонтанка».

На наличие украинского флага издание обратило внимание 14 апреля. Как объясняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, символика страны, а также закрепленные за ней помещения по-прежнему остаются в Таврическом дворце, так как Украина не объявляла об официальном выходе из Межпарламентской ассамблеи.

«Когда я пришел, её [территорию около Таврического дворца] никто не охранял. Да и забор очень легко перепрыгнуть. Опасность своих действий я понимал: в несистемной политике не первый год»,— рассказал мужчина, который сорвал флаг. Он назвал себя участником незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». Она была учреждена членами запрещенной Национал-большевистской партии.

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