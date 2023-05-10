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«Локомотив» нарвался на московский реванш

«Динамо» отняло золото у калининградского клуба

Победителем женского волейбольного чемпионата России стало московское «Динамо». В финальной серии первенства до трех побед оно одолело калининградский «Локомотив», который выиграл два предыдущих турнира. Финал закончился в четвертом матче. В нем «Динамо» взяло верх над соперником на чужой площадке в четырех партиях.

Взяв в финале верх над калининградским «Локомотивом», волейболистки московского «Динамо» в восьмой раз выиграли золото чемпионата России

Взяв в финале верх над калининградским «Локомотивом», волейболистки московского «Динамо» в восьмой раз выиграли золото чемпионата России

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Взяв в финале верх над калининградским «Локомотивом», волейболистки московского «Динамо» в восьмой раз выиграли золото чемпионата России

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Это был восьмой для «Динамо» титул чемпиона России и первый после довольно долгого по его меркам перерыва, связанного в том числе с появлением в отечественном женском волейболе нового клуба, претендующего на флагманский статус. Седьмое золото динамовки завоевали в 2019 году, а после этого на ведущие роли вдруг выдвинулся как раз окрепший «Локомотив», успевший уже здорово насолить столичному гранду. В позапрошлом сезоне он впервые выиграл золото чемпионата, одолев «Динамо» в финальном матче, а в прошлом не пустил его в финальную серию. В 2023 году москвички взяли реванш за те поражения, не дав венчавшему сезон противостоянию растянуться на максимальную дистанцию.

Четвертый матч финала идеально соответствовал общему духу этого финала, в котором каждый игровой день все было на тоненького и в котором делать выводы по отдельным игровым отрезкам было великой глупостью.

Ну, допустим, половина стартового сета развивалась так, что у любого, кто наблюдал за ним, мог возникнуть соблазн поставить на скорый и убедительный выигрыш «Локомотива». Слишком он был хорош. И слишком неказисто выглядело «Динамо».

Но вскоре картина уже была другой. Динамовки справились с мандражом, а «Локомотив» не выпускал их вперед, кажется, лишь благодаря мастерству и интуиции своих нападающих Лоренн и Ксении Парубец, забивавших сложнейшие мячи хитрейшими способами.

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И опять судить по этому периоду матча о раскладе в нем не стоило. «Локомотив», помучившись, приспособился к мощной динамовской игре, и партия вырулила к «балансу». Он был затяжным и рассказывал прежде всего об упрямстве волейболисток «Динамо». «Локомотив» раз за разом добывал сетболы, а его соперницы их раз за разом отыгрывали, отказываясь ошибаться даже в таких ситуациях, которые чуть ли не настаивали на ошибке. Но в конце концов калининградская команда «Динамо» дожала, закрыв блоком Наталию Гончарову.

Сценарий следующего сета был почти таким же любопытным. Теперь догонял уже «Локомотив» — и догонял успешно. Вроде бы ближе к концу сета запахло даже чем-то вроде радикального перелома. Но нет, динамовки справились, дождались необязательного чужого промаха и, выкроив отрыв в три мяча, берегли его как зеницу ока. «Локомотив» встрепенулся лишь на излете партии. Он тоже показал, что может отыгрывать сетболы, спас их аж два подряд, но запас, пусть уже минимальный, у «Динамо» оставался, и оно его не разбазарило.

В третьей партии настала его очередь совершать подвиги. Практически на всем его протяжении «Локомотив» играл очень недурно во всех смыслах, прежде всего — в смысле аккуратности. Он обязан был выйти вперед. Требовалась самая малость — не упустить честно заработанный двойной сетбол. Но крайне не вовремя для хозяек «Динамо» встрепенулось, и двойной сетбол растаял в калининградском воздухе.

Ну а дальше возникла привычная картина — «баланс», натянутые канатами нервы, то и дело угрожающие подвести.

Чуть лучше с ними дела обстояли у московских волейболисток. Они взяли сет со счетом 28:26 и очутились в маленьком шажке от золота.

Совершить этот шажок было, конечно, безумно трудно. Волейболистки «Локомотива» сражались отчаянно, не обращая внимания на неудержимую Ирину Капустину, на то, что и остальные динамовки, кажется, добавили. Они отпускали москвичек вперед — и, выжимая из себя все до капли, съедали отставание.

Но старания «Локомотива» пошли прахом, когда в не очень типичной для себя роли классно выступила связующая «Динамо» Евгения Старцева. Она дважды ставила на блок на пути калининградских нападающих, и гости создали задел на концовку сета. «Золотого», как выяснилось после очередного могучего удара Гончаровой, для «Динамо» сета.

Арнольд Кабанов

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