Доллар опускался ниже 76 руб. впервые с 23 марта

Курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта опускался ниже 76 руб.— к 14:25 он торговался по курсу 75,95 руб./$ (к моменту публикации — 76,04 руб./$).

Евро упал ниже 84 руб. впервые с 3 апреля — к 14:50 он торгуется по 83,3 руб./€.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Падение на российском рынке биржевые курсы основных валют начали в майские праздники. Динамике поспособствовало снижение спроса импортеров, а также рост предложения на фоне подготовке компаний к выплате дивидендов.

О валютных торгах в майские праздники — в материале «Ъ» «Дивиденды укрепили рубль».

Григорий Лейба