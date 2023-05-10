Более полумиллиона жителей Кубани проголосовали за благоустройство зеленых зон

Во всероссийском голосовании по благоустройству зеленых зон приняли участие более 500 тыс. жителей Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Сейчас проходит голосование по выбору территорий для благоустройства в 2024 году. Это 122 проекта парков, скверов и зон отдыха во всех городах и районах края. Сделать свой выбор могут жители старше 14 лет. Голосование продлится до 31 мая»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Самыми активными в голосовании стали жители Сочи, Краснодара, Новороссийска, Армавира и Анапы, а также Славянского, Северского, Кавказского и Динского районов. Сделать свой выбор можно на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» и с помощью волонтеров.

В прошлом году в голосовании участвовали более 660 тыс. жителей края. По итогу в этом году на Кубани благоустраивают 142 территории. Их обновляют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В этом году голосование проходит с 15 апреля по 31 мая. Только в Краснодаре для него выбрали шесть зеленых зон.

Татьяна Ручкина

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